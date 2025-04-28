Мишустин заявил об успешном противостоянии экономики РФ антироссийским санкциям
Экономика России выстояла вопреки введенным против нее многочисленным ограничительным мерам. Об этом 28 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».
«Конкуренты пытаются сдержать развитие России, перекрыть доступ к инновациям и ресурсам. Микроэлектроника, станки и оборудование, самолеты, лекарства и медицинские изделия — всё это стало предметом ограничительных мер, которых против нашего государства было введено около 30 тыс. Больше всех в мире. Вопреки им российская экономика выстояла», — подчеркнул он.
Мишустин отметил, что опыт санкционного противостояния позволит и дальше укреплять Россию и доказал, что в своем развитии РФ следует полагаться только на собственные силы.
Премьер-министр добавил, что сейчас в мире усиливаются торговые войны, нарастает протекционизм и санкционное давление. Несмотря на это, подчеркнул Мишустин, Россия сейчас входит в четверку сильнейших экономик мира.
25 апреля секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу сообщил, что санкции против России не помешали росту ее торговли. Он отметил, что рост российской экономики последние два года составляет 4,1%. Положительную динамику сохранил объем внешней торговли.
До этого, 24 апреля, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил, что экономические потери Евросоюза (ЕС) из-за санкционного противостояния с Россией уже исчисляются триллионами долларов и ситуация продолжает ухудшаться. По мнению специалиста, европейские власти в конечном итоге будут вынуждены пересмотреть свою позицию.