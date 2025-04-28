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Мишустин заявил об успешном противостоянии экономики РФ антироссийским санкциям

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Экономика России выстояла вопреки введенным против нее многочисленным ограничительным мерам. Об этом 28 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Конкуренты пытаются сдержать развитие России, перекрыть доступ к инновациям и ресурсам. Микроэлектроника, станки и оборудование, самолеты, лекарства и медицинские изделия — всё это стало предметом ограничительных мер, которых против нашего государства было введено около 30 тыс. Больше всех в мире. Вопреки им российская экономика выстояла», — подчеркнул он.

Мишустин отметил, что опыт санкционного противостояния позволит и дальше укреплять Россию и доказал, что в своем развитии РФ следует полагаться только на собственные силы.

Премьер-министр добавил, что сейчас в мире усиливаются торговые войны, нарастает протекционизм и санкционное давление. Несмотря на это, подчеркнул Мишустин, Россия сейчас входит в четверку сильнейших экономик мира.

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25 апреля секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу сообщил, что санкции против России не помешали росту ее торговли. Он отметил, что рост российской экономики последние два года составляет 4,1%. Положительную динамику сохранил объем внешней торговли.

До этого, 24 апреля, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил, что экономические потери Евросоюза (ЕС) из-за санкционного противостояния с Россией уже исчисляются триллионами долларов и ситуация продолжает ухудшаться. По мнению специалиста, европейские власти в конечном итоге будут вынуждены пересмотреть свою позицию.

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