Путин принимает участие в заседании Совета законодателей РФ. Трансляция
Президент РФ Владимир Путин 28 апреля принимает участие в заседании Совета законодателей Российской Федерации, которое проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.
В заседании участвуют руководители фракций, председатели профильных комитетов Государственной думы и Совета Федерации, представители законодательных собраний субъектов РФ, а также профильных федеральных министерств и ведомств.
В ходе заседания будут подниматься вопросы обеспечения регионов квалифицированными кадрами в сфере здравоохранения и образования, а также противодействия нацизму и сохранения исторического наследия о победе в Великой Отечественной войне.