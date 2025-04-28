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Пострадавшая в ДТП с автобусом под Владимиром рассказала о деталях аварии

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Фото: прокуратура Владимирской области
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Водитель автобуса, опрокинувшегося в Александровском районе Владимирской области, предпринял все меры, чтобы предотвратить ДТП. Об этом «Известиям» 28 апреля рассказала одна из пострадавших пассажирок Ольга.

«Мы все спали. Автобус начало качать из стороны в сторону. Я проснулась, поняла, что водитель пытается выровнять автобус, снизить скорость, как мог. Что-то сделал, но всё-таки мы упали на правый бок», — поделилась Ольга.

По словам пострадавшей, после опрокидывания пассажиры автобуса начали помогать друг другу. Скорая помощь приехала на место оперативно.

Сообщается, что в автобусе находились паломники. Они возвращались в Кострому из Пскова.

Ранее, 28 апреля, в Александровском районе Владимирской области опрокинулся экскурсионный автобус, в результате чего пострадало около 35 человек. В момент аварии в машине находилось 55 человек. Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств ДТП.

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В тот же день глава администрации Александровского района Анна Кузнецова сообщила, что после аварии были госпитализированы 17 человек. Она добавила, что всем пострадавшим в результате ДТП была оказана необходимая медицинская помощь.

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