Глава МИД Ирана пригрозил немедленным ответом на любой удар со стороны Израиля
Любая попытка Израиля атаковать иранские объекты получит незамедлительный ответ от исламской республики. Об этом 28 апреля заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.
«Здесь нет военного варианта и точно нет военного решения. За любым ударом немедленно последует ответ», — написал он на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).
Аракчи также раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который пытается диктовать президенту США Дональду Трампу, какие шаги предпринимать в ходе дипломатических переговоров с Ираном.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар 20 апреля заявил, что страна никогда не планировала нападений на ядерные объекты Ирана. Он объяснил, что Иерусалим не хочет допускать, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.
Газета The New York Times 16 апреля со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Израиль запланировал атаку по ядерной инфраструктуре Ирана на май текущего года. Однако Трамп отклонил эту инициативу в пользу переговоров с Тегераном. В случае реализации инициативы Израилю понадобится помощь Соединенных Штатов для защиты от ответных ударов Тегерана.
19 апреля прошел второй этап переговоров Ирана и США по ядерной программе. Иранскую делегацию возглавил Аракчи. Вашингтон представлял спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Позднее американская администрация предположила, что на встрече в Риме был достигнут некоторый прогресс.