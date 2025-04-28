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Песков призвал ориентироваться на слова Путина по ситуации в Курской области

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Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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При разговоре об обстановке в Курской области следует ориентироваться на слова президента РФ Владимира Путина о ситуации в регионе. Об этом 28 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Пресс-секретаря президента попросили прокомментировать заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что украинские боевики якобы еще остаются на территории Курской области.

«Я предлагаю вам все-таки ориентироваться на слова нашего президента и на доклад начальника Генштаба [России Валерия Герасимова]», — ответил он.

Новые задачи: как ВС РФ будут действовать после освобождения Курской области
По словам президента России, сейчас появились условия для дальнейших успешных действий наших войск на других участках фронта

26 апреля Герасимов доложил Путину об освобождении от Вооруженных сил Украины (ВСУ) последнего курского села Горналь. По его словам, общие потери украинской армии за время боев на курском направлении составили более 76 тыс. человек. Глава государства, в свою очередь, поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений ВС РФ, принимавших участие в разгроме ВСУ в Курской области.

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