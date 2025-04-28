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Десятимесячный ребенок отравился электронной сигаретой в Орехово-Зуево

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В подмосковном Орехово-Зуево десятимесячный ребенок отравился электронной сигаретой. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

«10-месячный ребенок, находясь дома совместно с родителями, нашел электронную сигарету, вдохнул ее, после чего у него начались кашель и судороги... По факту произошедшего следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как указали в СК, родители незамедлительно обратились в больницу, где врачи оказали ребенку всю необходимую медицинскую помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Ранее, 10 марта, в Санкт-Петербурге подростка госпитализировали после возгорания электронной сигареты, которую он курил в постели. Обгорели постельные принадлежности на площади 0,5 кв. м. Также обуглился угол кровати, где находился несовершеннолетний.

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