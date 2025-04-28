В московском метро запустили тематический поезд о скорой помощи
В честь Дня работника скорой медицинской помощи на Арбатско-Покровской линии столичного метро запустили тематический поезд, посвященный службе скорой медицинской помощи, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Транспортный комплекс столицы поддерживает важные городские проекты по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Ко Дню работника скорой медицинской помощи мы запустили новый тематический поезд, который будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение полугода. Ранее выпускали тематические карты „Тройка“, посвященные столичной медицине, запускали брендированный поезд с благодарностями медработникам. С прошлого года для комфорта водителей скорой помощи ведется работа по улучшению условий дорожного движения у 19 медучреждений столицы», — отметил Ликсутов.
Поезд, который будет курсировать в течение полугода, оформлен в стиле автомобилей столичной медслужбы, внутри размещена информация о работе бригад и их современном оснащении. В вагонах можно увидеть изображение уникального аппарата для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), применяемый для лечения тяжелых заболеваний сердца и легких. Кроме этого, в поезде можно узнать содержимое медицинского чемоданчика, сравнить принципы работы советской и современной службы скорой помощи и узнать о цифровизации столичной медицины. Отдельное внимание уделили сотрудникам службы —диспетчерам, врачам, фельдшерам и водителям.