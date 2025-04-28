Реклама
Прямой эфир
Политика
Лавров заявил о недоговороспособности Киева в переговорах по Украине
Общество
В России началась трехдневная рабочая неделя
Мир
Кандидат в президенты Румынии предложил остановить ввоз агропродукции с Украины
Мир
Путин поблагодарил бойцов КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области
Спорт
Жулину запретили ехать в Пекин на отбор к Олимпиаде-2026 вместе с фигуристами
Общество
Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края за сбор данных для ГУР Украины
Армия
Российские военные освободили Каменку в Харьковской области
Спорт
Россиянка Александрова вышла в четвертый круг теннисного турнира WTA в Мадриде
Общество
Готовивший убийство главы предприятия ОПК в Удмуртии террорист осужден на 18 лет
Общество
Мишустин призвал повысить долю отечественных жизненно важных лекарств до 90%
Общество
Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось до 17
Мир
Раненных при ударе по порту Йемена российских моряков перевезли на лечение в Сану
Мир
В Республике Конго заявили о желании вступить в БРИКС
Политика
Песков заявил о многих совпадениях в позициях РФ и США по урегулированию на Украине
Мир
СМИ узнали о погашении папой римским ипотеки макаронной фабрики в тюрьме
Мир
Путин заявил о росте числа сторонников России в мире
Общество
В РФ подготовили план по выявлению трудоспособных неработающих россиян

В московском метро запустили тематический поезд о скорой помощи

0
EN
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В честь Дня работника скорой медицинской помощи на Арбатско-Покровской линии столичного метро запустили тематический поезд, посвященный службе скорой медицинской помощи, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Транспортный комплекс столицы поддерживает важные городские проекты по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Ко Дню работника скорой медицинской помощи мы запустили новый тематический поезд, который будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение полугода. Ранее выпускали тематические карты „Тройка“, посвященные столичной медицине, запускали брендированный поезд с благодарностями медработникам. С прошлого года для комфорта водителей скорой помощи ведется работа по улучшению условий дорожного движения у 19 медучреждений столицы», — отметил Ликсутов.

Поезд, который будет курсировать в течение полугода, оформлен в стиле автомобилей столичной медслужбы, внутри размещена информация о работе бригад и их современном оснащении. В вагонах можно увидеть изображение уникального аппарата для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), применяемый для лечения тяжелых заболеваний сердца и легких. Кроме этого, в поезде можно узнать содержимое медицинского чемоданчика, сравнить принципы работы советской и современной службы скорой помощи и узнать о цифровизации столичной медицины. Отдельное внимание уделили сотрудникам службы —диспетчерам, врачам, фельдшерам и водителям.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025