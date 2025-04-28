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СМИ узнали о приостановке работы части фабрик КНР из-за повышенных тарифов США

CNBC: некоторые фабрики в КНР приостанавливают работу из-за повышенных тарифов США
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Фото: Global Look Press/Zhengyi Xie
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Некоторые промышленники КНР приостанавливают производство и ищут новые рынки из-за влияния пошлин США. Об этом 28 апреля сообщил телеканал CNBC со ссылкой на компании и аналитиков.

«Китайские производители приостанавливают производство и выходят на новые рынки, поскольку влияние тарифов США усиливается. <...> Потерянные заказы также бьют по рабочим местам», — сказано в сообщении.

Как уточняет CNBC, больше всего пошлины повлияли на компании, производящие игрушки, спортивные товары и недорогие изделия. Кроме того, по словам старшего партнера консалтинговой фирмы Tidalwave Solutions в Шанхае Кэмерона Джонсона, несмотря на то, что есть надежда на снижение тарифов, компании продолжают отправлять сотрудников в отпуск.

Вещатель обратил внимание, что, по оценкам Goldman Sachs, всего в Китае 10–20 млн рабочих трудятся в экспортных компаниях, ориентированных на США.

Как отмечает генеральный директор компании по управлению цепочками поставок Imex Sourcing Services в Гуанчжоу Эш Монга, влияние повышенных тарифов оказалось сильнее, чем «влияние пандемии COVID-19». Он подчеркнул, что торговые пошлины могут разрушить малый бизнес.

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Ранее, 27 апреля, газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что компании Китайской Народной Республики (КНР) переносят свое производство в США для избежания высоких тарифов. По словам главы консалтинговой фирмы Чжу Нина, помогающего китайским предприятиям частично перенести производство на территорию Соединенных Штатов, его компания получила минимум 100 запросов для переноса бизнеса из Китая в США за последние четыре месяца.

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