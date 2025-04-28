Депутат рады назвал Украину банкротом из-за превышения 100% внешнего долга

Впервые в истории внешний долг Украины превысил 100% от ВВП, что делает страну банкротом. Об этом 26 апреля сообщил депутат Верховной рады Михаил Цымбалюк.

«Мы видим, что сегодня у Украины два вызова помимо тех, о которых говорим. Первый вызов — это финансово-экономический. Мы впервые в истории имеем более 100% внешнего долга по сравнению с ВВП», — заявил он в эфире YouTube-канала «Говорит великий Львов».

По его словам, это означает, что государство по всем классическим финансовым факторам является банкротом. Депутат уточнил, что в США правительство страны также провело переговоры со Всемирном банком. По его словам, украинской стороне отказали в отсрочке долга.

Вторым вызовом для Киева Цымбалюк назвал проблемы с мобилизацией.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев 8 апреля поделился с «Известиями», что Украина находится в состоянии глубокого экономического кризиса. По его словам, государство находится под внешний управлением и погрязло в долгах, способность выплачивать которые держится на новых кредитах.