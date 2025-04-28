Суд приговорил экс-замглавы Минцифры Паршина к девяти годам колонии

Хамовнический суд Москвы за взяточничество приговорил бывшего заместителя главы Минцифры Максима Паршина к девяти годам колонии, а экс-гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова — к 8,6 годам. Об этом 28 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Уточняется, что Паршину назначили наказание по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), а Моносову — по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере»).

Суд оштрафовал обоих подсудимых на 315 млн рублей. Паршину запретили занимать государственные должности и позиции в органах местного самоуправления на протяжении шести лет, его также лишили классного чина. Моносову запретили занимать должности в коммерческих организациях на протяжении пяти лет.

По версии следствия, в 2023 году чиновник получил взятку в размере 3,75 млн рублей за выделение гранта фирме экс-гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии», которая специализировалась на разработке IT-решений. Сам Моносов утверждал, что перепутал папки: в одной хранил деньги для покупки жене браслета Cartier, а в другой — лишь документы, которые собирался передать чиновнику.

Адвокаты подсудимых заявили, что не согласны с приговором и обжалуют его.

Экс-замглавы Минцифры Паршин был уволен со своего поста 21 июля 2023 года. Ему было предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сам фигурант свою вину не признает.

31 марта текущего года перед прениями сторон Моносова взяли под стражу на два месяца за неоднократные нарушения меры пресечения в виде подписки о невыезде: по утверждению гособвинителя, бизнесмен покидал Москву 14 раз, хотя получил разрешение лишь на четыре выезда в месяц.