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В Канаде накануне выборов водитель задавил 11 человек. Что пишут СМИ

Число погибших при наезде автомобиля на толпу в Ванкувере возросло до 11
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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
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В Ванкувере водитель врезался в толпу во время филиппинского фестиваля. Погибли 11 человек, десятки получили ранения. Власти отрицают, что это был террористический акт. Трагедия произошла непосредственно перед парламентскими выборами в Канаде. Что пишут СМИ о происшествии — в дайджесте «Известий».

CNN: виновнику трагедии предъявлены в обвинения

В субботу, 26 апреля, автомобиль врезался в толпу на уличном фестивале «День Лапу-Лапу», посвященном филиппинскому празднику в Ванкувере. В результате погибли по меньшей мере 11 человек и десятки получили ранения. 30-летнему подозреваемому мужчине, идентифицированному как Кай-Джи Адам Ло, предъявлены обвинения по восьми пунктам в убийстве второй степени.

CNN

То, что началось как радостное событие, превратилось в ужасающую сцену, когда черный внедорожник Audi въехал в большую толпу около 8 часов вечера по местному времени. Водитель, как полагают, действовал в одиночку и был единственным человеком в автомобиле, сообщила полиция. По данным полиции Ванкувера, посетители фестиваля и прохожие помогли догнать водителя, и позже он был арестован на месте.

Подозреваемый, задержанный на месте преступления, ранее обращался в органы власти по вопросам психического здоровья. Он предстал перед судом и остается под стражей. Власти заявили, что нет никаких признаков того, что нападение было актом терроризма.

Reuters: трагедия в Ванкувере произошла в разгар предвыборной кампании

Премьер-министр Канады Марк Карни и лидер консерваторов Пьер Пуальевр завершили свои предвыборные кампании на мрачной ноте после того, как по меньшей мере 11 человек погибли, когда мужчина врезался в толпу на фестивале филиппинской общины в Ванкувере. Воскресенье стало последним днем их ​​пятинедельной кампании. Политики выступили с речами, которые в основном были посвящены тарифам президента США Дональда Трампа и его угрозам аннексировать Канаду.

Reuters

Карни планировал отправиться в Ванкувер позднее в воскресенье, чтобы встретиться с премьер-министром Британской Колумбии Дэвидом Эби и лидерами общины. «Наши сердца с друзьями и семьями пострадавших. Это ужасная утрата для очень сплоченного сообщества, филиппинского сообщества в Нижнем Мейнленде, филиппинского сообщества здесь, в Саскатуне, миллионной филиппинской общины по всей Канаде, и, по сути, для всех канадцев», — сказал Карни на встрече со сторонниками.

Пуальевр упомянул трагедию и филиппинскую общину страны, «которая так много потеряла». Он пообещал сократить расходы на иностранную помощь и отменить федеральный налог с продаж на автомобили канадского производства, пока действуют пошлины США. Пока не известно, повлияет ли трагедия в Ванкувере на выборы, которые пройдут 28 апреля.

The Guardian: Канада шокирована трагедией накануне выборов

Всего за два дня до национальных выборов Карни заявил, что нападение оставило страну «шокированной, опустошенной и убитой горем». Начальник полиции Ванкувера Стив Рай назвал трагедию «самым мрачным днем» в истории города и сказал журналистам, что «невозможно переоценить, сколько жизней навсегда пострадало» из-за одинокого водителя.

The Guardian

Некоторые из раненых находятся в критическом состоянии. По состоянию на вечер воскресенья власти не обнародовали имена погибших, но заявили, что им было от пяти до 65 лет.

Фестиваль Лапу-Лапу проводился в теплый весенний день, на нем были почти 100 тыс. человек, многие из которых пришли семьями с маленькими детьми. Субботний фестиваль стал вторым ежегодным мероприятием для города, и организаторы анонсировали уличный парад. Полиция организовала круглосуточный центр помощи, чтобы помочь всем, кто не смог связаться с родственниками или друзьями, присутствовавшими на фестивале.

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CBC: очевидец рассказал подробности происшествия

Журналист из Торонто Крис Пангилинан прилетел в Ванкувер, чтобы посетить празднование Дня Лапу-Лапу. Он рассказал, что шоу уже подходило к концу и рабочие разбирали сцену и торговые палатки. Они подняли баррикаду, которая блокировала движение, чтобы пропустить транспортные средства. Пока некоторые автомобили осторожно направлялись сквозь толпу, одна машина внезапно пронеслась по улице на высокой скорости.

CBC

«Тогда мы поняли, что происходит, и все начали кричать, — сказал он. — [Водитель] просто вдавил педаль и врезался в сотни людей. Это было похоже на удар шара для боулинга — все, как кегли, взлетели в воздух. <…> Это было похоже на зону военных действий... Повсюду были тела».

Джеймс Крузат, бизнесмен из Ванкувера, присутствовал на мероприятии и услышал, как заработал двигатель автомобиля, а затем раздался «звук, похожий на громкий хлопок».

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