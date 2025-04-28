Прокуратура ДНР направила в суд дело в отношении боевика «Азова»
Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) направила в суд уголовное дело в отношении номера расчета минометной батареи батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) 24-летнего Дмитрия Кучерявого. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, в марте 2022 года совместно с сослуживцами мужчина совершил минометный обстрел села Бердянское в Мангушском муниципальном округе республики. Супружеская пара смогла укрыться от осколков мин, при этом три жилых домостроения были повреждены.
«Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу», — говорится в публикации на сайте.
Кучерявый обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, умышленном повреждении чужого имущества и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.
Верховный суд ДНР 24 февраля приговорил к 24 годам колонии строгого режима украинского военнослужащего «Азова» Максима Мельникова за убийство мирного жителя в Мариуполе. По данным следствия, в марте 2022 года обвиняемый из ручного пулемета расстрелял горожанина, который находился в здании аптеки.