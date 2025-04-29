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Россияне с детьми стали чаще отдыхать за границей

OneTwoTrip: спрос на отдых за границей вырос среди туристов с детьми в июне
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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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В июне спрос на отдых за границей вырос среди туристов с детьми. Это следует из данных сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которыми ознакомились «Известия» 29 апреля. В этом году доля зарубежных заказов выросла в полтора раза и достигла 31%.

В России чаще всего для июньских отпусков с детьми туристы выбирают апартаменты, гостевые дома и другие объекты размещения без звезд — на них приходится 40% заказов. При этом 50% путешественников с детьми планируют отдыхать от четырех до семи дней.

За год россияне стали больше интересоваться Нижним Новгородом и Зеленоградском, отельные заказы в которых за 12 месяцев увеличились в три раза. Вдвое больше путешественников с детьми выбрали для каникул Пятигорск, на 44% вырос спрос на отдых в Великом Новгороде, а на 10% — в Казани.

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В других странах российские семьи предпочитают останавливаться в отелях категории «четыре звезды» — на них приходится 31% бронирований. Средняя продолжительность поездки составляет от четырех до семи дней.

Эксперты отметили значительный рост спроса на посещение Рима ― столица Италии привлечет в пять раз больше путешественников в июне 2025 года (доля направления достигает 3,6%).

Ранее, 18 апреля, в OneTwoTrip сообщили, что самым востребованным у российских путешественников городом в мае стал Санкт-Петербург. На Северную столицу приходится 19,7% отельных заказов. На втором месте оказался Сочи, где в мае будут отдыхать 11,9% туристов. На третьем — Москва (11,8%).

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