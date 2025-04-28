Наемника из Швеции заочно приговорили к 14 годам лишения свободы

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 28-летнего гражданина Швеции Тобиаса Энгквиста к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за наемничество и участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщила прокуратура ДНР.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Королевства Швеция Тобиаса Энгквиста. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»)», — указано на сайте ведомства.

Суд установил, что с мая 2022 года по февраль 2025 года боевик прибыл на территорию Украины через Польшу. Он прошел обучение в западном пригороде Киева на военном полигоне, откуда его отправили в Донбасс для участия в боевых действиях в составе вооруженного формирования «Интернациональный легион». Кроме того, ему предоставили огнестрельное оружие, боеприпасы, специальное снаряжение и питание. За участие в вооруженном конфликте наемник получил более 5,4 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, суд приговорил Энгквиста к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее, 25 апреля, заочно приговорили к 14 годам лишения свободы гражданина Бельгии за наемничество на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих за денежное вознаграждение.