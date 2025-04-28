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Заммэра Москвы анонсировала новую сезонную программу в столичных парках

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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В более чем 50 столичных парках 1 мая стартует новая сезонная программа, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«В парках оборудованы современные детские, творческие и спортивные площадки, беседки для чтения, сцены для спектаклей и концертов. Там организуют уроки танцев, пленэры, тренировки и соревнования, занятия экоклубов и познавательные игры» — рассказала Сергунина.

1 мая в музее-заповеднике «Царицыно» начнут работать лодочные станции с прокатом катамаранов, а также откроется веревочный парк. В усадьбе Воронцово для детей подготовили музыкальное представление с мыльными пузырями. В Парке Горького предложат присоединиться к забегу по набережной и принять участие в арт-занятиях под открытым небом или прогуляться на электрокаре с аудиогидом.

В летнем кинотеатре парка Олимпийской деревни желающие смогут примерят на себя роль актеров и научатся создавать образы с помощью художественного грима. Вечером здесь покажут немое кино.

На центральной площади Измайловского парка пройдут концерты. Артисты исполнят классические произведения из советского кинематографа.

Для посетителей парков открыты волейбольные, баскетбольные, футбольные площадки, теннисные корты, скейт-парки, зоны для воркаута. Также в парках действуют спортивные секции, творческие, научные, экологические, языковые клубы и кружки. Скоро там откроются летние читальни.

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