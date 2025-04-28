Спортивное шоу «Суперниндзя. Дети» вернется на СТС

Новый сезон шоу «Суперниндзя. Дети» выходит на телеканале СТС 18 мая в 17:00. Ведущими программы стали Роман Постовалов, Валерия Дергилева и Василий Артемьев.

180 юных атлетов из 74 населенных пунктов России и Беларуси попытаются покорить 86-метровую полосу с препятствиями. Школьники поборются за главное звание «Суперниндзя» и призовой фонд 6 млн рублей, который разделит тройка победителей в трех возрастных категориях (9–10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет).

В прошлом году победитель финального народного голосования на сайте СТС — 10-летний Валерий Шубин — неожиданно выиграл площадку для занятий ниндзя-спортом в родном Ярославле. СТС построил в городе 36-метровую полосу с препятствиями, технически приближенную к трассе, которую планируют запустить на летних Олимпийских играх в 2028 году.

«Развитие детско-юношеского спорта всегда имеет большое значение для воспитания молодого поколения. И очень важно, что телеканал СТС запустил такой уникальный проект, который популяризирует занятия спортом, позволяет детям проявить себя, показать свои физические возможности. Уверена, что участники проекта становятся примерами для своих сверстников, потому что их сила, ловкость, воля к победе не могут не вызывать восхищение. Не менее важно, что благодаря проекту «Суперниндзя. Дети» в России строятся спортивные площадки, увеличиваются возможности для занятий спортом в разных городах. Желаю всей команде проекта успехов, а участникам — удачи», — рассказала председатель совета директоров Национальной Медиа Группы (НМГ) Алина Кабаева.

Отмечается, что с каждым годом полоса с препятствиями в шоу становится сложнее.

«Уровень юных атлетов сильно поднялся за этот год и приближается к взрослым участникам, а в некоторых моментах даже выше. Мотивации у детей тоже побольше, поэтому препятствия стали намного сложнее и правила теперь как во взрослой версии шоу», — отметил тренер и судья проекта, победитель взрослой версии шоу «Суперниндзя» Юрий Прокудин.

Ведущего программы Романа Постовалова на съемках удивила смелость юных участников.

«Все дети классные, все они пришли с недетскими проблемами. Зачастую настрой у них посерьезнее, чем у взрослых. Почувствовал гордость за подрастающее поколение! А еще возникло классное ощущение: неважно, откуда ты, из деревни или мегаполиса, детское упорство и целеустремленность побеждают всё», — признался он.

В июне прошлого года генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова отметила, что популярность спортивного шоу «Суперниндзя» на СТС, в котором обычные люди преодолевают сложные испытания, демонстрирует заинтересованность россиян в семейных ценностях и в историях о героях среди нас.