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ВСУ 144 раза ударили по энергообъектам РФ за время действия моратория

Мирошник: ВСУ 144 раза ударили по энергообъектам РФ за время действия моратория
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 144 удара по объектам энергетической инфраструктуры России за время действия моратория. Об этом 28 апреля на брифинге сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ Родион Мирошник.

«Всего за время действия моратория Украина нанесла 144 удара по объектам энергетической инфраструктуры на территории 19 субъектов Российской Федерации», — заявил Мирошник.

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Ранее, 25 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на недоговороспособность киевского режима после удара ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Он назвал атаку причиной, по которой доверять украинской стороне и заключать с ней мир в настоящее время не получается.

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