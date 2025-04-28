Территория Курской области полностью освобождена, и теперь Россия активизирует расследование преступлений, совершенных боевиками вооруженных формирований Украины (ВФУ) в регионе. Об этом 28 апреля на брифинге сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Когда уже завершено полное освобождение территории российского региона от украинских захватчиков и карателей, следственные действия активизированы», — подчеркнул дипломат.

Мирошник сообщил, что за время вторжения ВФУ в Курскую область пострадали 375 мирных жителей, в том числе девять детей. Погибли 115 человек. Он уточнил, что в эту статистику еще не вошла вся информация о расстрелянных и доведенных до смерти киевскими боевиками жителях Курской области.

Дипломат добавил, что в ряде населенных пунктов региона оккупацию ВФУ пережила только половина мирных жителей, которые не смогли эвакуироваться. По его словам, Следственный комитет (СК) России собрал свидетельства «о гибели сотен мирных жителей, захороненных в садах и огородах возле своих домов».

Представитель МИДа сообщил, что боевики ВФУ, попавшие в плен, подтвердили, что получали приказы от командиров не щадить мирное население и убивать всех встреченных жителей Курской области, которые покажутся им подозрительными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 апреля заявила, что вслед за Курской областью от украинских боевиков будут освобождены все остальные российские территории. Она добавила, что причастные к преступлениям на территории региона понесут ответственность.

В тот же день Мирошник сообщил, что факты о преступлениях украинских военных в Курской области предъявят мировой общественности. По его словам, на международных площадках будут проведены мероприятия, представляющие международному сообществу масштаб военных преступлений и нарушений норм гуманитарного права, «которые совершили украинские боевики».