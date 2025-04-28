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Россия активизировала следственные действия по преступлениям ВФУ в Курской области

Мирошник: РФ активизирует расследование преступлений ВФУ в Курской области
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Фото: ТАСС/Юрий Конопатов
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Территория Курской области полностью освобождена, и теперь Россия активизирует расследование преступлений, совершенных боевиками вооруженных формирований Украины (ВФУ) в регионе. Об этом 28 апреля на брифинге сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Когда уже завершено полное освобождение территории российского региона от украинских захватчиков и карателей, следственные действия активизированы», — подчеркнул дипломат.

Мирошник сообщил, что за время вторжения ВФУ в Курскую область пострадали 375 мирных жителей, в том числе девять детей. Погибли 115 человек. Он уточнил, что в эту статистику еще не вошла вся информация о расстрелянных и доведенных до смерти киевскими боевиками жителях Курской области.

Дипломат добавил, что в ряде населенных пунктов региона оккупацию ВФУ пережила только половина мирных жителей, которые не смогли эвакуироваться. По его словам, Следственный комитет (СК) России собрал свидетельства «о гибели сотен мирных жителей, захороненных в садах и огородах возле своих домов».

Представитель МИДа сообщил, что боевики ВФУ, попавшие в плен, подтвердили, что получали приказы от командиров не щадить мирное население и убивать всех встреченных жителей Курской области, которые покажутся им подозрительными.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 апреля заявила, что вслед за Курской областью от украинских боевиков будут освобождены все остальные российские территории. Она добавила, что причастные к преступлениям на территории региона понесут ответственность.

В тот же день Мирошник сообщил, что факты о преступлениях украинских военных в Курской области предъявят мировой общественности. По его словам, на международных площадках будут проведены мероприятия, представляющие международному сообществу масштаб военных преступлений и нарушений норм гуманитарного права, «которые совершили украинские боевики».

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