Число погибших при пожаре в порту в иранском городе Бендер-Аббас выросло до 46
Количество погибших при взрыве и пожаре в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас в Иране увеличилось до 46. Об этом 28 апреля заявило иранское агентство Mehr.
«Число погибших в результате пожара в порту Шахид Раджаи достигло 46 человек», — сообщается в Telegram-канале агентства со ссылкой на управление кризисными ситуациями провинции Хормозган.
Уточняется, что еще 138 человек в результате ЧП были госпитализированы. Кроме того, 1072 пострадавших выписаны из больницы после получения необходимой медицинской помощи.
Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий, а также автомобили.
Губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури 27 апреля объявил трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией. Посольство России в Иране выразило соболезнования в связи с ЧП. Газета The New York Times назвала причиной взрыва в иранском порту вещество для ракетного топлива.