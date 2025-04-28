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В Госдуме указали на устаревший взгляд Украины на экономическое развитие

Депутат ГД Наумов: у Украины нет современных представлений об экономике
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Фото: TASS/Zuma
dzen
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Власти Украины не обладают современным представлением об экономическом развитии. Об этом 28 апреля «Известиям» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал сообщение в Telegram-канале по итогам визита делегации страны на Spring Meetings Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в США. Киев предложил мировым финансовым институтам «механизм репараций» в отношении России — специальную пошлину на российские товары на Западе, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины.

Наумов, в свою очередь, посоветовал украинским властям изучить, например, российский закон о свободной экономической зоне Донбасса. По его словам, у Украины нет вариантов для развития экспорта своей продукции со странами Запада.

Политик напомнил, что Евросоюз (ЕС) четко дал понять Киеву, что даже политические мотивы не являются поводом для льготных поставок продукции Украины на рынок ЕС.

«Поэтому надо смотреть нормально, спокойно в завтрашний день. <…> И если и выходить сейчас к мировому сообществу, то так, чтобы это хотя бы соответствовало современным представлениям об экономическом развитии, а не допотопным приемам военного коммунизма. Видимо, премьер-министр Украины просто наследник тех руководителей Украины, которые в 1930-е годы наделали немало бед по отношению к собственному народу», — заключил Наумов.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 10 апреля заявила, что Евросоюз проводит переговоры с различными странами относительно использования замороженных российских активов.

Страны Евросоюза (ЕС) не единогласно поддерживают тему использования замороженных российских активов, однако РФ в любом случае будет отстаивать свои интересы и защищать права на свои средства, заявил в тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент Франции Эммануэль Макрон еще 24 февраля отметил, что замороженные ЕС российские активы невозможно конфисковать, так как эта инициатива противоречит законам международного права.

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