Жилой дом и семь автомобилей уничтожены в Брянской области в результате атаки ВСУ
- Новости
- Происшествия
- Жилой дом и семь автомобилей уничтожены в Брянской области в результате атаки ВСУ
В результате атаки беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области сгорел жилой дом и были уничтожены семь легковых автомобилей. Об этом 28 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате террористической атаки сгорели один жилой дом и надворная постройка. Также огнем уничтожены семь легковых автомобилей. Повреждены семь жилых домов, остекление двух квартир в многоквартирном доме», — уточнил глава Брянской области в Telegram-канале.
Он добавил, что из-за атаки боевиков киевского режима пожар возник в здании Института управления и бизнеса, а также в помещении производственного склада. Возгорания были оперативно ликвидированы. Также повреждения получил строительный кран.
Богомаз сообщил, что в результате атаки в двух районах области повреждены объекты энергоснабжения. Там идут аварийно-восстановительные работы.
В этот же день в Минобороны сообщили, что средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников. Согласно данным ведомства, 102 дрона ВСУ ликвидировали над территорией Брянской области, девять — над Крымом, два — над Курской областью и по одному БПЛА над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря.