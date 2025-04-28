В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли временные ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 28 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропортах Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в своем Telegram-канале.
Кореняко уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
В этот же день Кореняко сообщил о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. В этот же день в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге также ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Они были сняты в 9:30 мск.