Собянин рассказал о работе городских парковок на майские праздники
Городские парковки на майские праздники будут бесплатными, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Оплачивать стоянку не нужно, в том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. Исключением станут парковки со шлагбаумом.
Мэр уточнил, что оставить автомобиль бесплатно можно будет с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.
Собянин подчеркнул, что отмена оплаты не окажет влияния на загруженность самих парковок и улиц, поскольку в праздники в Москве машин как правило меньше.