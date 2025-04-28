Сенатор США прокомментировала встречу Трампа и Зеленского в Ватикане
Член палаты представителей от Республиканской партии американского конгресса Марджори Тейлор Грин прокомментировала встречу президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Ватикане. Сообщение она опубликовала 28 апреля в соцсети X (бывш. Twitter).
«Всё кончено», — написала Грин, комментируя фотографию со встречи Трампа с Зеленским.
Ранее, 26 апреля, американский лидер и президент Украины встретились в Риме перед похоронами папы римского Франциска.
Трамп 27 апреля заявил, что Зеленский готов отказаться от своих притязаний на Крым. Кроме того, глава правительства США отметил, что Зеленский в Риме пытался добиться дополнительных поставок оружия.