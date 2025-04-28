Аэропорт Перми временно закрыли из-за снегопада
Воздушную гавань Перми временно закрыли из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе аэропорта.
«В районе воздушной гавани ограниченная видимость из-за снегопада», — указано в Telegram-канале аэропорта.
В пресс-службе отметили, что об отмене ограничений сообщат дополнительно.
Представитель Росавиации Артем Кореняко 27 марта сообщил, что временные ограничения вводились в аэропорту Новосибирска с 17:51 мск из-за нелетной погоды. Позднее, в 19:01 мск, воздушная гавань возобновила прием и выпуск самолетов.