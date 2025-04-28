На федеральной трассе в Забайкалье ограничено движение из-за лесного пожара
Движение ограничено на федеральной трассе «Амур» под Читой из-за лесного пожара и большого количества дыма. Об этом 28 апреля сообщило министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края.
«На 13-м км федеральной автодороги Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск под Читой ограничено движение в связи с лесным пожаром и сильной задымленностью. На месте работают пожарные, сотрудники Госавтоинспекции региона и дорожные специалисты», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Там указали, что в настоящее время движение осуществляется в реверсивном режиме, автомобили пропускают партиями.
Ранее, 7 апреля, губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что в регионе введен режим ЧС регионального характера в связи с лесными пожарами. По словам Осипова, почти все лесные пожары в регионе с начала года произошли по вине человека. Губернатор подчеркнул, что ситуация остается напряженной, и призвал беречь леса края.
Позднее, 27 апреля, в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что ведомственные самолеты Ил-76 привлечены к тушению пожаров в Забайкальском крае. Уточняется, что авиация выполнила четыре слива и сбросила 168 тыс. л воды. Угроза распространения огня в сторону населенного пункта Елизаветино была предотвращена.