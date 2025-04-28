Песков заявил об отсутствии плана по контактам Путина с лидером КНДР

Контакты президента России Владимира Путина с председателем КНДР Ким Чен Ыном пока не планируются. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 апреля сообщил в ответ на вопрос «Известий».

«Сейчас пока нет», — сказал он, отвечая на вопрос о возможных переговорах между двумя лидерами.

Помимо этого, во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ отметил эффективность взаимодействия Москвы и Пхеньяна, которая проявляется в том числе в участии корейских военнослужащих в боевых действиях в Курской области.

Ранее в этот день Путин поблагодарил бойцов спецназа Корейской народной армии, принимавших участие в разгроме группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Глава государства отметил, что действия корейских военных полностью соответствовали международному праву и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанного 19 июня 2024 года.

Тогда же Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что спецназ из республики был направлен для участия в боевых действиях в РФ по решению Ким Чен Ына. В агентстве подчеркнули, что корейская сторона продолжит поддерживать «священное дело армии и народа России».