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Пленный боевик ВСУ рассказал о наборе на контракт женщин из тюрем на Украине

Пленный боевик ВСУ Рошва: в последнее время берут всех и отправляют на смерть
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Фото: Минобороны РФ
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Украинские военкоматы мобилизуют всех, несмотря на состояние здоровья и наличие документов. Об этом рассказал пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Рошва.

«В последнее время берут всех. Инвалид, дурной, слепой — всех. Есть такие люди, которые просто физически не могут», — сообщил он.

По его словам, в ряды ВСУ стали набирать и женщин, находящихся в местах лишения свободы. Рошва рассказал, что обращаются с мобилизованным жестоко: по его словам, был случай, когда провинившихся женщин заставили зимой проходить полосу препятствий в нижнем белье.

Военнопленный добавил, что командование ВСУ не считается с потерями. Часто подразделения из мобилизованных отправляли на боевую задачу без подготовки и инструктажа.

«Наш командир «Скалы», по своему опыту я увидел, он, как зверь, он отправляет тысячи людей в это Шевченко, и они там гибнут. По своему опыту знаю, мне повезло. Меня не взорвали, меня взяли в плен, и я остался жив», — добавил Рошва.

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11 апреля пленный боевик ВСУ Руслан Горбенко рассказал, что его мобилизовали в день рождения и отправили в батальон «Скала», откуда солдат посылают «на убой». Кроме того, он упомянул, что в рядах украинской армии служат женщины, вышедшие из мест лишения свободы, они также участвуют в штурмах.

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