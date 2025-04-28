ФАС предостерегла торговые сети от необоснованного роста цен на мясо
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила информацию в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения о том, что продавцы не должны необоснованно повышать цены на мясную продукцию в преддверии майских праздников, сообщили в пресс-службе ведомства 21 апреля.
«ФАС России обратила внимание организаций розничной торговли на недопустимость необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом в праздничные дни», — сообщили в пресс-службе.
Антимонопольная служба подчеркнула важность строгого соблюдения антимонопольного законодательства. В случае выявления признаков недобросовестной практики ведомство будет принимать соответствующие меры.
Кроме того, ФАС России настоятельно рекомендует торговым сетям передавать конечным потребителям информацию о снижении отпускных цен от поставщиков на указанные товары.
Напомним, что ведомство регулярно проводит анализ цен на продукты питания и высоко оценивает социально ответственное поведение торговых сетей, которые добровольно ограничивают свои наценки, в том числе на мясные изделия. По мнению службы, такая практика способствует улучшению доступности популярных товаров для населения.
Ранее, 13 января, ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламную акцию с «Яндекс Едой». Сообщалось, что совместная реклама распространялась в эфире федеральных телеканалов. В видеоролике содержалась привлекательная для потребителей информация о начислении кешбэка 50% при оплате заказа в сервисе «Яндекса» любой картой банка.