В Карелии задержали мужчину по подозрению в хищении выплат для ветеранов войны
В Карелии задержали подозреваемого в хищении 480 тыс. рублей, предназначенных для выплат ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), им оказался 34-летний работник почты. Об этом 28 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в полицию поступило сообщение от 86-летней жительницы Петрозаводска. Она рассказала, что не получила выплату в размере 80 тыс. рублей к 80-летию победы в ВОВ.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний работник почтового отделения», — написала Волк в своем Telegram-канале.
Она добавила, что злоумышленник подделал подпись получателя в квитанции и присвоил вверенные ему денежные средства. В ходе опроса мужчина пояснил, что похищенное потратил на азартные игры и ставки на спорт. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье и хищении чужого имущества, вверенного виновному.
Ранее, 23 апреля, в Московской области задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в хищении и продаже икон. Уточняется, что злоумышленник похитил девять святынь из четырех домов. Мужчина пояснил, что часть краденого продал через интернет-сервис объявлений.