Дело возбудили после обнаружения тела подростка на железной дороге в Подмосковье
На железной дороге в Московской области нашли тело подростка, следователи возбудили уголовное дело по факту его гибели. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.
«По факту смертельного травмирования мальчика 2011 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Предварительно правоохранители установили, что 27 апреля вечером на остановке Заря Горьковского направления Московской железной дороги в Московской области подростка травмировал поезд. Уточняется, что пострадавший скончался на месте от полученных травм.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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