Продажу алкоголя ограничат в Красноярском крае в праздники
В майские праздники в Красноярском крае будут введены ограничения на розничную продажу алкоголя. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на городскую администрацию.
С 1 по 4 мая, а также 8 и 9 мая торговля спиртным будет запрещена в местах проведения массовых мероприятий. Также продавать алкоголь в розницу нельзя в радиусе 100 м от праздничных локаций.
Такие меры принимаются для обеспечения безопасности жителей в дни подготовки и празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Помимо продажи алкоголя, под ограничение попадет использование пиротехнических изделий.
В Забайкальском крае разрешенное время продажи алкогольных напитков изменят осенью. Согласно обновленному закону, торговля будет разрешена с 12 до 22 часов. На текущий момент продажа спиртного осуществляется с 10 до 23 часов.