Участники акции «Особенности национальной уборки» очистили берега Байкала
В Бурятии прошла всероссийская акция «Особенности национальной уборки». Ее участники очистили от мусора несколько километров побережья Байкала и 28 апреля рассказали о своей работе.
Мероприятие было организовано фондом «Компас». Одной из целей организаторы назвали воспитание экологического патриотизма.
«В этом году акция обновила свой статус. Теперь она не просто экологическая, теперь она эколого-патриотическая. Конечно, в этом году она посвящена 80-летию Победы [в Великой Отечественной войне]. Особенно приятно, что скоро 9 Мая. В Бурятии к нам присоединились защитники Отечества», — рассказала директор фонда «Компас» Татьяна Ковалева.
Отмечается, что в 2025 году акция пройдет в 11 регионах России. За всё время ее проведения в ней поучаствовали больше 30 тыс. человек, которые собрали свыше 300 т мусора.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 марта сообщил, что регионы России смогут получать субсидии на создание очистных сооружений вблизи Байкала. Он уточнил, что данная инициатива касается двух субъектов — Бурятии и Иркутской области.