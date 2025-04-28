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Готовивший убийство главы предприятия ОПК в Удмуртии террорист осужден на 18 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Террорист, планировавший подрыв главы оборонного предприятия в Удмуртии, осужден на 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом 28 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

«Им планировалось совершение террористического акта с применением самодельного взрывного устройства в отношении руководителя одного из расположенных в регионе предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК)», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что после совершения теракта гражданин России 1990 года рождения планировал через третьи страны попасть на территорию Украины, чтобы принимать участие в боевых действиях на стороне боевиков киевского режима.

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Злоумышленник был задержан в Ижевске 16 ноября 2023 года. В ходе обысков у него были изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства, телефон, содержащий переписку с украинскими спецслужбами, инструкции по осуществлению теракта.

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