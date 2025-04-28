Во Владимирской области после ДТП с автобусом госпитализировали 16 человек
После аварии с автобусом во Владимирской области было госпитализировано 16 человек. Об этом 28 апреля сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
«На этот час госпитализировано 16 пациентов с травмами, из них, как и было к 7:00, одна женщина в реанимации, остальные — в состоянии средней тяжести», — написал он в Telegram-канале ведомства.
Авдеев также уточнил, что одну из госпитализированных женщин сопровождает ребенок, который не пострадал.
Губернатор добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
В этот же день в управлении МВД РФ сообщили, что в Александровском районе Владимирской области опрокинулся экскурсионный автобус, в результате чего пострадало около 35 человек. В момент аварии в общественном транспорте находилось 55 человек.