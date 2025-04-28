Национальный гастрономический конкурс «Лавры» провели в Геленджике
В Геленджике прошел масштабный гастрономический конкурс «Лавры». Финал состоялся 28 апреля.
В первом в России национальном гастрономическом конкурсе участвовали 16 поваров. Их отобрали из 400 участников, которые подавали заявки. Работы конкурсантов оценивали лучшие шеф-повара в стране.
«Самый волнительный момент, когда объявляют, что осталось 10 минут, и постоянно напоминают про время», — рассказал участник соревнования Степан Галустов.
Соревнование кулинаров в возрасте до 30 лет стало частью проекта «Белый мыс». По нему будет построен центр российского виноделия и кулинарного искусства. Для этого строят комплекс зданий на площади 40 тыс. кв. м, где будут располагаться концептуальные рестораны, школа сомелье, кинотеатры, площадки для проведения фестивалей и музей вина.
14 апреля на федеральной территории «Сириус» подвели итоги Всероссийского конкурса молодых музыкантов. Всего было выбрано 14 победителей из 900 участников со всей России.