Жителей Забайкалья предупредили о штормовом ветре и снеге

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Забайкальском крае с 28 по 30 апреля. Ветер может усилиться до 30 м/с.

Согласно прогнозам, во многих районах выпадет дождь с мокрым снегом. На севере региона возможно установление временного снежного покрова, пишет ИА ChitaMedia.

Температура воздуха отклонится от климатической нормы на 8 и более градусов. Скорость ветра составит 19–24 м/с, местами возможны порывы до 30 м/с. Из-за усиления ветра энергетики перешли в режим повышенной готовности. Подготовлен 21 резервный источник питания. В случае аварий к реагированию готовы 127 бригад.

В Московской области 28 апреля были зарегистрированы рекордные заморозки. Температура опустилась до –5,9 градуса.