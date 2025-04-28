Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг отметки «опасное явление»

Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка Казанского района Тюменской области достиг 803 см и перешел отметку «опасное явление». Об этом 28 апреля сообщила глава муниципалитета Татьяна Богданова.

«Пик уровня воды ожидается в ближайшие несколько дней», — написала она в Telegram-канале.

Сообщается, что все насыпи и дамбы в районе находятся в нормативном состоянии, ежедневно проводится мониторинг уровня от воды до гребня водозаградительных сооружений. Богданова добавила, что сейчас в муниципалитете работают над сохранением транспортного сообщения на дорогах.

18 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что пик паводка в регионе придется на майские праздники. Он отметил, что в этом году вода прибывает очень медленно, рекордных уровней не будет, но высокие значения продержатся продолжительное время.