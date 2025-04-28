Более 1 тыс. палов травы зафиксировали с начала года в Тульской области
С начала 2025 года на территории Тульской области произошло более 1 тыс. случаев возгорания сухой травы. Сумма штрафов за это правонарушение превысила 1 млн рублей.
В пресс-службе МЧС по региону отметили, что в регионе зарегистрировали 1075 случаев пала сухой травы. Общая площадь природных пожаров составила более 18,3 тыс. кв. м.
На жителей региона составили 226 актов об административных нарушениях, уточняет ТСН24.
25 апреля МЧС сообщило о защите 30 населенных пунктов от перехода огня с начала природных пожаров в Забайкальском крае. Уточнялось, что специалисты МЧС смогли ликвидировать пламя на 52 га и остановить его распространение в поселке Жирекен. Также от огня было защищено село Зеленое Озеро.