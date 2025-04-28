В Британии заявили о возможной отправке войск на Украину лишь для обучения ВСУ
Британские военные в случае размещения их на Украине будут заниматься обучением украинских военнослужащих, а в боевых действиях участвовать не будут. Об этом 28 апреля сообщила газета The Telegraph со ссылкой на письмо министра обороны Великобритании Джона Хили.
«Мы ожидаем, что эти цели будут сосредоточены на восстановлении современных и боеспособных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а не на проведении боевых операций», — сообщается в публикации.
По данным издания, Хили в письме отказался отступить от Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) в отношении миротворцев. Он заявил об этом в ответ на предложение отказаться от положений конвенции для избежания «правового конфликта» с Россией, которая могла бы обращаться в лондонские суды из-за присутствия британского контингента на Украине.
Британская газета The Times 24 апреля отметила, что в «коалиции желающих» Великобритания и Франция ослабили твердость своих намерений по отправке миротворческих сил на Украину. Уточнялось, что инициатива по размещению войск принадлежит британскому премьер-министру Киру Стармеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Париж и Лондон выразили опасения, что Москва может воспринять эту инициативу как одностороннюю меру и отвергнуть ее.
Кроме того, 6 апреля главы генштабов Франции, Великобритании и Украины обсудили возможную отправку миротворцев на подконтрольные Киеву территории. 27 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва категорически против размещения так называемых миротворцев Запада на Украине, так как это чревато опасностью прямого столкновения России и НАТО.