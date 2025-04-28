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Мощный снегопад накроет Свердловскую область

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Фото: Global Look Press/Razmik Zackaryan
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В Свердловской области прогнозируются неблагоприятные погодные явления. С понедельника, 28 апреля, по среду, 30 апреля, регион окажется под воздействием циклона.

Ожидаются сильные снегопад и ветер, сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на Уралгидрометцентр. Там уточнили, что 28 апреля пройдут кратковременные дожди, на севере и в горных районах они будут очень сильными. Возможны мокрый снег, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица.

На следующий день осадки усилятся. Образуется снежный покров. Порывы ветра будут достигать 24 м/с. В Екатеринбурге также возможен мокрый снег, переходящий в дождь, порывы ветра — до 19 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в начале мая россиян ожидает холодная погода. По его словам, такая погода на майские праздники прогнозируется на европейской территории РФ — в Северо-Западном федеральном округе, в Центральном федеральном округе, в Москве и сопредельных субъектах РФ.

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