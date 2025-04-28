Алаудинов рассказал о состоянии здоровья участников операции «Поток»

Большинство бойцов спецназа «Ахмат», участвовавших в операции «Поток» по освобождению Суджи в Курской области, находится на лечении. Об этом 28 апреля заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Некоторые из бойцов вернулись в строй, но большинство до сих пор находится на излечении, потому что время, проведенное непосредственно в этой трубе, действительно оказало очень большое воздействие на их внутренние органы», — сказал он в беседе с ТАСС.

Алаудинов добавил, что военнослужащие получили повреждения легких и дыхательных путей из-за длительного нахождения в трубе.

Командир спецназа уверен, что назначенное лечение даст положительные результаты. Алаудинов указал, что «Ахмат» делает всё возможное для помощи в восстановлении раненых, и выразил надежду на их скорое возвращение в строй.

10 марта сообщалось о проведении операции в Курской области по внедрению военных РФ в глубину обороны ВСУ у города Суджи. Для этого они преодолели около 15 км трубопровода. В операции участвовали бойцы сводного штурмового отряда, который сформировали из бойцов 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда «Ахмат», добровольцев штурмовой бригады «Ветераны».

Действия штурмовиков поспособствовали прорыву обороны ВСУ и нарушению системы управления обороной украинской армии по всей линии боевого соприкосновения с противником в регионе. Благодаря этому удалось освободить свыше восьми населенных пунктов. В результате бойцы ВС РФ подняли российский флаг у администрации Суджи.

Позже, 26 апреля, глава Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении последнего курского села Горналь и полном вытеснении ВСУ из региона.