Слесарю заплатят 0,5 млн рублей за травму на производстве в ЯНАО
Слесарь из Нового Уренгоя (ЯНАО) получит 0,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за травму на производстве. Так решил суд.
В июне 2024 года на предприятии «Уренгойдорстрой» автомобиль слетел с домкрата и мужчину придавило. Пострадавший получил множественные переломы и стал инвалидом III группы.
В региональной прокуратуре установили, что инцидент произошел из-за ненадлежащей организации работодателем охраны труда.
Суд принял сторону надзорного ведомства и постановил выплатить пострадавшему компенсацию, пишет ИА «Ура.ру».
В конце февраля в Новом Уренгое возбудили уголовное дело по факту падения рабочего на стройке в шахту лифта. В декабре 2024 года на строительном объекте работник коммерческой организации в ходе производства работ наступил на технологическое отверстие — шахту лифта, закрытое куском пенопласта и припорошенное снегом. Мужчина упал с высоты 4 м и получил различные травмы.