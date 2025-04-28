Один человек погиб при столкновении автобуса и грузовика в Калужской области

В Медынском районе Калужской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, в результате которого погиб один человек, еще 11 пострадали. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной MAN, при выезде с второстепенной дороги не уступил движущемуся по главной автодороге автобусу Fiat Ducato, который двигался в сторону Москвы, с пассажирами (10 пассажиров)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что погиб один из пассажиров автобуса, остальные, включая обоих водителей, получили травмы и были госпитализированы.

На месте дорожной аварии работают сотрудники. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в этот день в управлении МВД РФ по Владимирской области сообщили, что в Александровском районе опрокинулся экскурсионный автобус, в результате чего пострадало около 35 человек. В момент аварии в автобусе находилось 55 человек.