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Двое погибли и один пострадал в результате двух ДТП в Иркутской области

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В Иркутской области в результате двух ДТП один человек пострадал, а двое погибли. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе госавтоинспекции по региону.

«Сотрудники полиции Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» разбираются в обстоятельствах двух дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и один получил травмы», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным госавтоинспекции по Иркутской области, около 21:00 на 10 км автодороги «Жмурово-Парфеново-Средний Улус» недалеко от деревни Табук Черемховского района, 30-летний водитель незарегистрированного мотоцикла Suzuki выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Camry.

Уточняется, что водитель Suzuki скончался на месте до приезда скорой помощи, а 41-летний водитель Toyota был доставлен в больницу с травмами. Сотрудниками госавтоинспекции также было установлено, что погибший мотоциклист в марте 2025 года уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде.

Также сообщалось, что около 23:00 на 1711 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» Аларского района Иркутской области произошло столкновение грузовика «КамАЗ» с впереди движущемся автомобилем Scaniа. Сотрудники госавтоинспекции установили, что водитель грузового автомобиля не рассчитал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля, из-за чего произошло столкновение, в результате которого 40-летний водитель грузовика от полученных травм скончался на месте.

«В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, выясняются причины и обстоятельства произошедших аварий», — заключили ведомстве.

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В результате столкновения 27 апреля легкового автомобиля с грузовиком в городском округе Можайск Московской области два человека погибли. Погибшими были водитель и пассажир легковушки. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

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