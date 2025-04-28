Водитель экскаватора пострадал при обрушении моста в Анивском районе Сахалина

Мост, пролегающий через реку Вахрушевка, обрушился в селе Троицкое Анивского района Сахалинской области, в результате происшествия пострадал водитель экскаватора. Об этом 28 апреля сообщили в администрации Анивского района.

«Обвалился один из пролетов моста, когда по нему проезжал экскаватор. Пострадал водитель», — сообщили в администрации муниципалитета в беседе с ТАСС.

Мужчину госпитализировали.

На юго-западе Сахалина 13 апреля на месте водопроводной трубы разрушилась часть придорожной полосы. В результате происшествия движение всех транспортных средств по трассе, соединяющей города Невельск и Томари с аэропортом Шахтерска, было запрещено.