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WSJ узнала об объединении нескольких престижных университетов США против Трампа

WSJ: ряд престижных университетов США объединился против администрации Трампа
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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis-Pool via CNP
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Несколько престижных американских высших учебных заведений объединились против администрации президента США Дональда Трампа для противодействия ее финансовой политике против университетов. Об этом 27 апреля сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«По словам людей, знакомых с этой инициативой, руководители некоторых из самых престижных университетов страны собрали частный коллектив, чтобы противостоять нападкам администрации Трампа», — говорится в материале издания.

Уточняется, что на данный момент в неофициальное объединение входит около 10 учебных заведений, некоторые из которых входят в Лигу плюща. По информации газеты, большинство университетов из группы располагаются в штатах, поддерживающих Демократическую партию.

Основными задачами объединения являются отстаивание академической независимости, а также сохранение контроля над процедурой приема студентов и найма на работу новых сотрудников.

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Трамп 24 апреля назвал Гарвардский университет «угрозой демократии» и обвинил его руководство в «либеральном беспорядке». Комментарий президента прозвучал после того, как руководство Гарварда в очередной раз проигнорировало требования администрации Трампа к учебному заведению.

Газета The Wall Street Journal 20 апреля писала, что администрация Трампа намерена лишить Гарвардский университет еще $1 млрд из-за отказа изменить внутреннюю политику учебного заведения. На следующий день, 21 апреля, газета The New York Times сообщила, что Гарвард подал иск в суд на администрацию Трампа после ее угроз о сокращении финансирования.

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