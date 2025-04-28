В РФ подготовили план по выявлению трудоспособных неработающих россиян

Российское правительство разработало план по противодействию нелегальной занятости и выявлению неработающих, но трудоспособных россиян на период с 2025 по 2027 год. Об этом 28 апреля сообщила газета РБК со ссылкой на проект.

Уточняется, что документ уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами и одобрен Российской трехсторонней комиссией. Инициатива будет включать в себя 18 мер на федеральном и региональном уровнях, среди которых числится профилактика нарушений трудового законодательства, в частности борьба с подменой трудовых отношений гражданско-правовыми и сбор новой информации о рынке труда.

Кроме того, специалистами будет проведен анализ численности трудоспособных граждан, которые не являются официально трудоустроенными. Также Министерством труда России совместно с подведомственными организациями планируется формирование комплекса мероприятий, направленных на привлечение потенциальных рабочих на рынок труда.

Директор по взаимодействию с госорганами в компании «Нетология» и руководитель GR-направления Ассоциации инноваций в образовании РАЦИО Валентина Куренкова 27 апреля отметила, что увольнение после 40 лет может стать сильным ударом по кошельку и самооценке, однако карьера на этом не заканчивается, потому что сотрудники такого возраста зачастую являются опытными и более востребованными среди работодателей.