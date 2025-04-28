Трамп заявил, что Зеленский попросил у него оружие на встрече в Риме

Президент США Дональд Трамп 27 апреля сообщил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский в ходе встречи в Риме попросил о дополнительных поставках оружия.

«Он сказал мне, что ему нужно больше оружия. Но он говорит это уже три года», — отметил американский лидер во время общения с журналистами.

Кроме того, Трамп заявил, что встреча в Ватикане прошла хорошо. Он добавил, что заметил изменения, которые произошли с Зеленским, поскольку тот «стал спокойнее».

«Они никогда не были плохими. У нас был небольшой спор, потому что я не был согласен с тем, что он говорил», — прокомментировал американский лидер отношения США и Украины.

Немецкое издание Bild 24 апреля сообщило, что Украина готовится к сценарию, согласно которому США прекратят оказывать поддержку Киеву. Украинский чиновник заявил изданию, что киевская сторона разочарована мирным планом Трампа и отсутствием со стороны последнего давления на российского лидера Владимира Путина.