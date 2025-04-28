Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края за сбор данных для ГУР Украины

Сотрудники управления ФСБ по Приморскому краю задержали местного жителя, который по заданию украинского Главного управления разведки (ГУР) собирал данные об объектах военной инфраструктуры. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина по собственной инициативе начал общение с представителем украинской военной разведки, после чего собрал сведения об объектах военной инфраструктуры Приморья.

В ведомстве уточнили, что задержанный полностью осознавал, как полученная им информация о военных объектах РФ могла использоваться против безопасности России. Было возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

В настоящий момент задержанный заключен под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, подчеркнули в ведомстве.

Сотрудники ФСБ РФ 25 апреля задержали гражданина Румынии, который по заданию спецслужб Украины собирал данные о местах дислокации средств противовоздушной обороны в городе Сочи. Отмечалось, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).